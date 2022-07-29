россия терпит неудачу во многих сферах войны с Украиной – министр обороны Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что россия терпит неудачу во «многих сферах» в войне в Украине, и президент путин может снова попытаться изменить стратегию. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.
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"В настоящее время россияне терпят неудачу на местах во многих сферах... Планы путина A, B и C потерпели неудачу, и он может обратиться к плану D", - сказал Уоллес телеканалу Sky News.
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На протяжении всей войны в Украине россия придерживалась единой цели. Цель, которую имеет путин, — подчинение украинского народа и уничтожение его суверенитета. Это то, что путин описал в своей речи накануне вторжения.
В течение всей войны путина против Украины его основная цель не изменялась. Что изменилось после 24 февраля, так это способы, которые он использовал для достижения этой цели.