Нормалізувати міжнародну ситуацію без діалогу з Росією неможливо – президент Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Нормалізувати міжнародну ситуацію без діалогу з Росією неможливо. Про це в інтерв'ю газет Le Journal du Dimanche заявив президент Франції Емануель Макрон, передає УНН.
Цитата
"Недавній період підтвердив, що, якщо ми відмовляємося від діалогу, а таким був вибір європейців, коли ми разом з канцлером Меркель пропонували провести саміт ЄС - Росія, то неможливо врегулювати жоден конфлікт", - сказав Макрон в інтерв'ю.
"Адже в цьому випадку ми дозволяємо іншим говорити від нашого імені і не можемо більше сприяти нашій колективній безпеці", - зауважив він.
Деталі
Коментуючи ситуацію навколо України, він підкреслив, що "зараз необхідно знизити напруженість шляхом діалогу, щоб уникнути збройного конфлікту".
Нагадаємо
Президент Франції Еммануель Макрон на початку наступного тижня відвідає Україну і Росію.