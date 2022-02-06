Нормализовать международную ситуацию без диалога с Россией невозможно – президент Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Нормализовать международную ситуацию без диалога с Россией невозможно. Об этом в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил президент Франции Эмануель Макрон, передает УНН.
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"Недавний период подтвердил, что, если мы отказываемся от диалога, а таким был выбор европейцев, когда мы вместе с канцлером Меркель предлагали провести саммит ЕС - Россия, то невозможно урегулировать ни один конфликт", - сказал Макрон в интервью.
"Ведь в этом случае мы позволяем другим говорить от нашего имени и не можем больше содействовать нашей коллективной безопасности", - заметил он.
Детали
Комментируя ситуацию вокруг Украины, он подчеркнул, что "сейчас необходимо снизить напряженность путем диалога, чтобы избежать вооруженного конфликта".
Напомним
Президент Франции Эммануэль Макрон в начале следующей недели посетит Украину и Россию.