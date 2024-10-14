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Нобелівську премію з економіки отримали науковці за дослідження інституцій

Київ • УНН

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Дерон Асемоглу, Саймон Джонсон і Джеймс Робінсон отримали Нобелівську премію з економіки. Їхні дослідження пояснюють вплив суспільних інституцій на добробут націй та відмінності між ними.

Нобелівську премію з економіки отримали науковці за дослідження інституцій

Нобелівську премію з економіки присудили за дослідження про формування інституцій та їхній вплив на добробут. Її отримали Дерон Асемоглу, Саймон Джонсон і Джеймс Робінсон, повідомив у понеділок Нобелівський комітет, передає УНН

Деталі 

Як повідомляється, цьогорічні лауреати по-новому пояснили, чому існують такі великі відмінності в добробуті між націями. Одним з важливих пояснень є стійкі відмінності в суспільних інститутах. 

"Досліджуючи різні політичні та економічні системи, запроваджені європейськими колонізаторами, Дарон Асемоглу, Саймон Джонсон і Джеймс Робінсон змогли продемонструвати зв’язок між інституціями та процвітанням. Вони також розробили теоретичні інструменти, які можуть пояснити, чому зберігаються відмінності в інститутах і як інститути можуть змінитися", - йдеться у заяві комітету. 

Нобелівську премію миру отримала японська організація Nihon Hidankyo11.10.24, 12:09 • 13497 переглядiв

Тетяна Краєвська

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