Нобелевскую премию по экономике получили ученые за исследование институтов
Киев • УНН
Дерон Асемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон получили Нобелевскую премию по экономике. Их исследования объясняют влияние общественных институтов на благосостояние наций и различия между ними.
Нобелевскую премию по экономике присудили за исследования о формировании институтов и их влияние на благосостояние. Ее получили Дерон Асемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон, сообщил в понедельник Нобелевский комитет, передает УНН.
Детали
Как сообщается, нынешние лауреаты по-новому объяснили, почему существуют такие большие различия в благосостоянии между нациями. Одним из важных объяснений являются устойчивые различия в общественных институтах.
«Исследуя различные политические и экономические системы, введенные европейскими колонизаторами, Дарон Асемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон смогли продемонстрировать связь между институтами и процветанием. Они также разработали теоретические инструменты, которые могут объяснить, почему сохраняются различия в институтах и как институты могут измениться», - говорится в заявлении комитета.
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