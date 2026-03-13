$44.160.1950.960.02
Ніщо не відверне увагу Франції від України - Макрон

Київ • УНН

 • 1146 перегляди

Франція продовжує підтримку України попри глобальні кризи та ситуацію в Ірані. Зеленський закликав Макрона посприяти в отриманні ракет до систем Patriot.

Ніщо не відверне увагу Франції від України - Макрон

Війна на Близькому Сході не відверне увагу міжнародної спільноти від підтримки України у протистоянні російській агресії. Про це заявив Президент Франції Емманюель Макрон під час спільного спілкування з медіа разом із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Деталі

Французький лідер наголосив, що нинішній візит Зеленського до Парижа має особливе значення на тлі глобальних криз.

У той час, коли ми стикаємося з прискоренням подій і криз та коли погляди багатьох спрямовані на Іран, цей візит президента Зеленського має для мене особливе значення. Він дозволяє наголосити, що ніщо не відверне нашу увагу від України

- сказав Макрон.

За його словами, Україна вже понад чотири роки мужньо протистоїть російській агресії, а підтримка Франції залишається незмінною.

Наша підтримка не ослабла

- підкреслив президент Франції.

Макрон також заявив, що Москва помиляється, якщо вважає, що ситуація на Близькому Сході може послабити міжнародний тиск.

Можливо, росія думає, що війна в Ірані дає їй певну передишку, але вона помиляється

- зазначив він.

Нагадаємо

Президент України у Франції закликав Еммануеля Макрона посприяти в отриманні ракет до Patriot. Також Україна прагне швидше отримати комплекси SAMP-T.

Андрій Тимощенков

Техніка
Війна в Україні
MIM-104 Patriot
Емманюель Макрон
Париж
Франція
Володимир Зеленський
Україна
Іран