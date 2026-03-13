Ніщо не відверне увагу Франції від України - Макрон

Війна на Близькому Сході не відверне увагу міжнародної спільноти від підтримки України у протистоянні російській агресії. Про це заявив Президент Франції Емманюель Макрон під час спільного спілкування з медіа разом із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Французький лідер наголосив, що нинішній візит Зеленського до Парижа має особливе значення на тлі глобальних криз.

У той час, коли ми стикаємося з прискоренням подій і криз та коли погляди багатьох спрямовані на Іран, цей візит президента Зеленського має для мене особливе значення. Він дозволяє наголосити, що ніщо не відверне нашу увагу від України