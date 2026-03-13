Ніщо не відверне увагу Франції від України - Макрон
Київ • УНН
Франція продовжує підтримку України попри глобальні кризи та ситуацію в Ірані. Зеленський закликав Макрона посприяти в отриманні ракет до систем Patriot.
Війна на Близькому Сході не відверне увагу міжнародної спільноти від підтримки України у протистоянні російській агресії. Про це заявив Президент Франції Емманюель Макрон під час спільного спілкування з медіа разом із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.
Деталі
Французький лідер наголосив, що нинішній візит Зеленського до Парижа має особливе значення на тлі глобальних криз.
У той час, коли ми стикаємося з прискоренням подій і криз та коли погляди багатьох спрямовані на Іран, цей візит президента Зеленського має для мене особливе значення. Він дозволяє наголосити, що ніщо не відверне нашу увагу від України
За його словами, Україна вже понад чотири роки мужньо протистоїть російській агресії, а підтримка Франції залишається незмінною.
Наша підтримка не ослабла
Макрон також заявив, що Москва помиляється, якщо вважає, що ситуація на Близькому Сході може послабити міжнародний тиск.
Можливо, росія думає, що війна в Ірані дає їй певну передишку, але вона помиляється
Нагадаємо
Президент України у Франції закликав Еммануеля Макрона посприяти в отриманні ракет до Patriot. Також Україна прагне швидше отримати комплекси SAMP-T.