Ничто не отвлечет внимание Франции от Украины - Макрон
Киев • УНН
Франция продолжает поддержку Украины, несмотря на глобальные кризисы и ситуацию в Иране. Зеленский призвал Макрона посодействовать в получении ракет для систем Patriot.
Война на Ближнем Востоке не отвлечет внимание международного сообщества от поддержки Украины в противостоянии российской агрессии. Об этом заявил Президент Франции Эмманюэль Макрон во время совместного общения с медиа вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.
Подробности
Французский лидер подчеркнул, что нынешний визит Зеленского в Париж имеет особое значение на фоне глобальных кризисов.
В то время, когда мы сталкиваемся с ускорением событий и кризисов и когда взгляды многих направлены на Иран, этот визит президента Зеленского имеет для меня особое значение. Он позволяет подчеркнуть, что ничто не отвлечет наше внимание от Украины
По его словам, Украина уже более четырех лет мужественно противостоит российской агрессии, а поддержка Франции остается неизменной.
Наша поддержка не ослабла
Макрон также заявил, что Москва ошибается, если считает, что ситуация на Ближнем Востоке может ослабить международное давление.
Возможно, россия думает, что война в Иране дает ей определенную передышку, но она ошибается
Напомним
Президент Украины во Франции призвал Эммануэля Макрона посодействовать в получении ракет к Patriot. Также Украина стремится быстрее получить комплексы SAMP-T.