Ничто не отвлечет внимание Франции от Украины - Макрон

Война на Ближнем Востоке не отвлечет внимание международного сообщества от поддержки Украины в противостоянии российской агрессии. Об этом заявил Президент Франции Эмманюэль Макрон во время совместного общения с медиа вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Подробности

Французский лидер подчеркнул, что нынешний визит Зеленского в Париж имеет особое значение на фоне глобальных кризисов.

В то время, когда мы сталкиваемся с ускорением событий и кризисов и когда взгляды многих направлены на Иран, этот визит президента Зеленского имеет для меня особое значение. Он позволяет подчеркнуть, что ничто не отвлечет наше внимание от Украины - сказал Макрон.

По его словам, Украина уже более четырех лет мужественно противостоит российской агрессии, а поддержка Франции остается неизменной.

Наша поддержка не ослабла - подчеркнул президент Франции.

Макрон также заявил, что Москва ошибается, если считает, что ситуация на Ближнем Востоке может ослабить международное давление.

Возможно, россия думает, что война в Иране дает ей определенную передышку, но она ошибается - отметил он.

Напомним

Президент Украины во Франции призвал Эммануэля Макрона посодействовать в получении ракет к Patriot. Также Украина стремится быстрее получить комплексы SAMP-T.