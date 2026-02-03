Nintendo збільшила прибуток на 23% завдяки високим продажам консолі Switch 2

$42.970.16
50.910.12
ukenru
11:49 • 10990 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
11:48 • 16938 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
11:19 • 12477 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 20761 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
3 лютого, 09:16 • 31820 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
3 лютого, 08:20 • 30511 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
3 лютого, 07:02 • 28076 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
3 лютого, 05:28 • 29209 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 34466 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 44038 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−14°
0м/с
68%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Вінниччина зазнала масованої атаки рф: є влучання у критичну інфраструктуру і знеструмлення3 лютого, 06:15 • 18238 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 53990 перегляди
Провідна ТЕЦ Харкова зазнала важких пошкоджень, відновлення неможливе - депутат міськради3 лютого, 09:06 • 26847 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto11:58 • 9742 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка14:17 • 7090 перегляди
Публікації
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"14:37 • 4634 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка14:17 • 7314 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 54103 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 64349 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 49031 перегляди
Актуальнi люди
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Київська область
Реклама
УНН Lite
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto14:20 • 3510 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto11:58 • 9906 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 28459 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 29083 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 28312 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Опалення
Техніка
Фільм
Financial Times

Nintendo збільшила прибуток на 23% завдяки високим продажам консолі Switch 2

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Японська компанія Nintendo повідомила про зростання квартального прибутку на 23% завдяки високим продажам консолі Switch 2. Різке подорожчання чипів пам’яті не має суттєвого впливу на фінансові результати.

Nintendo збільшила прибуток на 23% завдяки високим продажам консолі Switch 2

Японська компанія Nintendo у вівторок повідомила про зростання квартального прибутку на 23% завдяки високим продажам консолі Switch 2 та заявила, що різке подорожчання чипів пам’яті не має суттєвого впливу на фінансові результати у поточному фінансовому році. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Компанія також зберегла річні прогнози щодо прибутків і продажів апаратного забезпечення, зокрема очікування, що продажі Switch 2 сягнуть 19 млн одиниць.

За дев’ять місяців до кінця грудня, включно з ключовим періодом святкових покупок, Nintendo продала 17,4 млн гібридних ігрових консолей.

Попри відсутність ексклюзивних блокбастерів, Switch 2 дуже добре продавався під час свят

- зазначив засновник консалтингової компанії Kantan Games Серкан Тото.

Компанія з Кіото запустила Switch 2, наступника надзвичайно популярної консолі Switch, у середині 2025 року. Інвестори раніше сумнівалися, чи зможе високий початковий попит зберегтися надалі.

Виробники електроніки нині стикаються з різким зростанням цін на чипи пам’яті на тлі активних інвестицій у сферу штучного інтелекту. За словами президента Nintendo Сюнтаро Фурукави, це подорожчання поки що не має значного впливу на результати компанії, однак у разі його тривалого збереження може чинити тиск на прибутковість.

Аналітик Jefferies Атул Гоял зазначив, що значні запаси та довгострокові контракти дозволять Nintendo легше пережити зростання цін упродовж кількох кварталів.

У звітному кварталі операційний прибуток компанії становив 155 млрд єн (995 млн доларів), а за підсумками фінансового року він очікується на рівні 370 млрд єн, що майже на третину більше, ніж роком раніше.

Світовий рекорд: Nintendo прогнозує майже 20 мільйонів продажів Switch 2 до 2026 року04.11.25, 15:33 • 2055 переглядiв

У США консоль Switch 2 продається за ціною 449,99 долара, що значно дорожче за японську версію, яка коштує 49 980 єн (близько 320 доларів). Вищу ціну на американському ринку пов’язують із чинними інфляційними умовами.

Акції Nintendo знизилися майже на третину від нещодавнього максимуму, зафіксованого в листопаді.

Аналітик Goldman Sachs Мінамі Мунаката зазначила, що Nintendo дотримується політики не продавати апаратне забезпечення у збиток, і вважає побоювання щодо можливих втрат від продажів Switch 2 перебільшеними.

Інвесторів також непокоїть відсутність гучних релізів, зокрема нових ігор із серії The Legend of Zelda, які раніше стимулювали продажі Switch.

Серед найближчих релізів компанії — гра Mario Tennis Fever, вихід якої запланований на наступний тиждень.

Nintendo Switch 2 стикається з проблемами при запуску двох популярних ігор26.08.25, 18:04 • 3390 переглядiв

Ольга Розгон

Новини СвітуТехнології
Техніка
Reuters
Сполучені Штати Америки