Nintendo збільшила прибуток на 23% завдяки високим продажам консолі Switch 2

Японська компанія Nintendo у вівторок повідомила про зростання квартального прибутку на 23% завдяки високим продажам консолі Switch 2 та заявила, що різке подорожчання чипів пам’яті не має суттєвого впливу на фінансові результати у поточному фінансовому році. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Компанія також зберегла річні прогнози щодо прибутків і продажів апаратного забезпечення, зокрема очікування, що продажі Switch 2 сягнуть 19 млн одиниць.

За дев’ять місяців до кінця грудня, включно з ключовим періодом святкових покупок, Nintendo продала 17,4 млн гібридних ігрових консолей.

Попри відсутність ексклюзивних блокбастерів, Switch 2 дуже добре продавався під час свят - зазначив засновник консалтингової компанії Kantan Games Серкан Тото.

Компанія з Кіото запустила Switch 2, наступника надзвичайно популярної консолі Switch, у середині 2025 року. Інвестори раніше сумнівалися, чи зможе високий початковий попит зберегтися надалі.

Виробники електроніки нині стикаються з різким зростанням цін на чипи пам’яті на тлі активних інвестицій у сферу штучного інтелекту. За словами президента Nintendo Сюнтаро Фурукави, це подорожчання поки що не має значного впливу на результати компанії, однак у разі його тривалого збереження може чинити тиск на прибутковість.

Аналітик Jefferies Атул Гоял зазначив, що значні запаси та довгострокові контракти дозволять Nintendo легше пережити зростання цін упродовж кількох кварталів.

У звітному кварталі операційний прибуток компанії становив 155 млрд єн (995 млн доларів), а за підсумками фінансового року він очікується на рівні 370 млрд єн, що майже на третину більше, ніж роком раніше.

Світовий рекорд: Nintendo прогнозує майже 20 мільйонів продажів Switch 2 до 2026 року

У США консоль Switch 2 продається за ціною 449,99 долара, що значно дорожче за японську версію, яка коштує 49 980 єн (близько 320 доларів). Вищу ціну на американському ринку пов’язують із чинними інфляційними умовами.

Акції Nintendo знизилися майже на третину від нещодавнього максимуму, зафіксованого в листопаді.

Аналітик Goldman Sachs Мінамі Мунаката зазначила, що Nintendo дотримується політики не продавати апаратне забезпечення у збиток, і вважає побоювання щодо можливих втрат від продажів Switch 2 перебільшеними.

Інвесторів також непокоїть відсутність гучних релізів, зокрема нових ігор із серії The Legend of Zelda, які раніше стимулювали продажі Switch.

Серед найближчих релізів компанії — гра Mario Tennis Fever, вихід якої запланований на наступний тиждень.

Nintendo Switch 2 стикається з проблемами при запуску двох популярних ігор