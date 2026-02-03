Nintendo увеличила прибыль на 23% благодаря высоким продажам консоли Switch 2

Японская компания Nintendo во вторник сообщила о росте квартальной прибыли на 23% благодаря высоким продажам консоли Switch 2 и заявила, что резкое подорожание чипов памяти не оказывает существенного влияния на финансовые результаты в текущем финансовом году. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Компания также сохранила годовые прогнозы по прибыли и продажам аппаратного обеспечения, в частности, ожидание, что продажи Switch 2 достигнут 19 млн единиц.

За девять месяцев до конца декабря, включая ключевой период праздничных покупок, Nintendo продала 17,4 млн гибридных игровых консолей.

Несмотря на отсутствие эксклюзивных блокбастеров, Switch 2 очень хорошо продавался во время праздников - отметил основатель консалтинговой компании Kantan Games Серкан Тото.

Компания из Киото запустила Switch 2, преемника чрезвычайно популярной консоли Switch, в середине 2025 года. Инвесторы ранее сомневались, сможет ли высокий первоначальный спрос сохраниться в дальнейшем.

Производители электроники сейчас сталкиваются с резким ростом цен на чипы памяти на фоне активных инвестиций в сферу искусственного интеллекта. По словам президента Nintendo Сюнтаро Фурукавы, это подорожание пока не оказывает значительного влияния на результаты компании, однако в случае его длительного сохранения может оказывать давление на прибыльность.

Аналитик Jefferies Атул Гоял отметил, что значительные запасы и долгосрочные контракты позволят Nintendo легче пережить рост цен в течение нескольких кварталов.

В отчетном квартале операционная прибыль компании составила 155 млрд иен (995 млн долларов), а по итогам финансового года она ожидается на уровне 370 млрд иен, что почти на треть больше, чем годом ранее.

Мировой рекорд: Nintendo прогнозирует почти 20 миллионов продаж Switch 2 к 2026 году

В США консоль Switch 2 продается по цене 449,99 доллара, что значительно дороже японской версии, которая стоит 49 980 иен (около 320 долларов). Более высокую цену на американском рынке связывают с действующими инфляционными условиями.

Акции Nintendo снизились почти на треть от недавнего максимума, зафиксированного в ноябре.

Аналитик Goldman Sachs Минами Мунаката отметила, что Nintendo придерживается политики не продавать аппаратное обеспечение в убыток, и считает опасения относительно возможных потерь от продаж Switch 2 преувеличенными.

Инвесторов также беспокоит отсутствие громких релизов, в частности новых игр из серии The Legend of Zelda, которые ранее стимулировали продажи Switch.

Среди ближайших релизов компании — игра Mario Tennis Fever, выход которой запланирован на следующую неделю.

Nintendo Switch 2 сталкивается с проблемами при запуске двух популярных игр