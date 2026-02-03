Nintendo увеличила прибыль на 23% благодаря высоким продажам консоли Switch 2

$42.970.16
50.910.12
ukenru
11:49 • 10999 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
11:48 • 16956 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
11:19 • 12485 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 20769 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
3 февраля, 09:16 • 31826 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
3 февраля, 08:20 • 30512 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
3 февраля, 07:02 • 28077 просмотра
россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
3 февраля, 05:28 • 29211 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 34469 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 44042 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−14°
0м/с
68%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Винницкая область подверглась массированной атаке рф: есть попадания в критическую инфраструктуру и обесточивания3 февраля, 06:15 • 18238 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 53990 просмотра
Ведущая ТЭЦ Харькова получила тяжелые повреждения, восстановление невозможно - депутат горсовета3 февраля, 09:06 • 26847 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto11:58 • 9742 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко14:17 • 7090 просмотра
публикации
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"14:37 • 4650 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко14:17 • 7336 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 54112 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 64358 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 49035 просмотра
Актуальные люди
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Дональд Трамп
Блогеры
Актуальные места
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Днепр
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto14:20 • 3522 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto11:58 • 9936 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 28466 просмотра
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video2 февраля, 16:54 • 29088 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo2 февраля, 16:01 • 28316 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Отопление
Техника
Фильм
Financial Times

Nintendo увеличила прибыль на 23% благодаря высоким продажам консоли Switch 2

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Японская компания Nintendo сообщила о росте квартальной прибыли на 23% благодаря высоким продажам консоли Switch 2. Резкое подорожание чипов памяти не оказывает существенного влияния на финансовые результаты.

Nintendo увеличила прибыль на 23% благодаря высоким продажам консоли Switch 2

Японская компания Nintendo во вторник сообщила о росте квартальной прибыли на 23% благодаря высоким продажам консоли Switch 2 и заявила, что резкое подорожание чипов памяти не оказывает существенного влияния на финансовые результаты в текущем финансовом году. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Компания также сохранила годовые прогнозы по прибыли и продажам аппаратного обеспечения, в частности, ожидание, что продажи Switch 2 достигнут 19 млн единиц.

За девять месяцев до конца декабря, включая ключевой период праздничных покупок, Nintendo продала 17,4 млн гибридных игровых консолей.

Несмотря на отсутствие эксклюзивных блокбастеров, Switch 2 очень хорошо продавался во время праздников

- отметил основатель консалтинговой компании Kantan Games Серкан Тото.

Компания из Киото запустила Switch 2, преемника чрезвычайно популярной консоли Switch, в середине 2025 года. Инвесторы ранее сомневались, сможет ли высокий первоначальный спрос сохраниться в дальнейшем.

Производители электроники сейчас сталкиваются с резким ростом цен на чипы памяти на фоне активных инвестиций в сферу искусственного интеллекта. По словам президента Nintendo Сюнтаро Фурукавы, это подорожание пока не оказывает значительного влияния на результаты компании, однако в случае его длительного сохранения может оказывать давление на прибыльность.

Аналитик Jefferies Атул Гоял отметил, что значительные запасы и долгосрочные контракты позволят Nintendo легче пережить рост цен в течение нескольких кварталов.

В отчетном квартале операционная прибыль компании составила 155 млрд иен (995 млн долларов), а по итогам финансового года она ожидается на уровне 370 млрд иен, что почти на треть больше, чем годом ранее.

Мировой рекорд: Nintendo прогнозирует почти 20 миллионов продаж Switch 2 к 2026 году04.11.25, 15:33 • 2055 просмотров

В США консоль Switch 2 продается по цене 449,99 доллара, что значительно дороже японской версии, которая стоит 49 980 иен (около 320 долларов). Более высокую цену на американском рынке связывают с действующими инфляционными условиями.

Акции Nintendo снизились почти на треть от недавнего максимума, зафиксированного в ноябре.

Аналитик Goldman Sachs Минами Мунаката отметила, что Nintendo придерживается политики не продавать аппаратное обеспечение в убыток, и считает опасения относительно возможных потерь от продаж Switch 2 преувеличенными.

Инвесторов также беспокоит отсутствие громких релизов, в частности новых игр из серии The Legend of Zelda, которые ранее стимулировали продажи Switch.

Среди ближайших релизов компании — игра Mario Tennis Fever, выход которой запланирован на следующую неделю.

Nintendo Switch 2 сталкивается с проблемами при запуске двух популярных игр26.08.25, 18:04 • 3390 просмотров

Ольга Розгон

Новости МираТехнологии
Техника
Reuters
Соединённые Штаты