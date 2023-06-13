Нинішній наступ буде не останньою контрнаступальною операцією - заступник керівника ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Нинішній наступ України буде не останньою контрнаступальною операцією. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв'ю CNN, передає УНН.
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Під час інтерв’ю CNN Жовква зазначив, що кінцевою метою контрнаступальної кампанії є відвоювання всіх територій, включаючи Крим. Він підкреслив, що нинішній наступ "ймовірно, не буде останньою контрнаступальною операцією".
Він додав, що деякі контрнаступальні дії вже тривають, але не надав подробиць.
Він також намагався зменшити будь-які очікування, що кампанія досягне швидких результатів, заявивши, що Україні може знадобитися багато місяців, щоб досягти своїх цілей.
Крім того, він нагадав, що це вже не перший контрнаступ України – посилаючись на успішне просування української армії у вересні та жовтні, коли російські сили були витіснені з Харківської області та північної частини Херсонської області.
Він також зазначив, що якщо Україна хоче досягти успіху, їй потрібні західні партнери, щоб постачати більше артилерії та боєприпасів.
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