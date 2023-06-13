Нынешнее наступление будет не последней контрнаступательной операцией - заместитель руководителя ОП

Детали

Во время интервью CNN Жовква отметил, что конечной целью контрнаступательной кампании является отвоевание всех территорий, включая Крым. Он подчеркнул, что нынешнее наступление "вероятно, не будет последней контрнаступательной операцией".

Он добавил, что некоторые контрнаступательные действия уже продолжаются, но не предоставил подробностей.

Он также пытался уменьшить любые ожидания, что кампания достигнет быстрых результатов, заявив, что Украине может потребоваться много месяцев, чтобы достичь своих целей.

Кроме того, он напомнил, что это уже не первое контрнаступление Украины – ссылаясь на успешное продвижение украинской армии в сентябре и октябре, когда российские силы были вытеснены из Харьковской области и северной части Херсонской области.

Он также отметил, что если Украина хочет добиться успеха, ей нужны западные партнеры, чтобы поставлять больше артиллерии и боеприпасов.

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