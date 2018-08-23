Німців закликали готуватися до суттєвого подорожчання курятини
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Німецька асоціація виробників м'яса птиці (ZDG) вимагає від роздрібних торговців збільшити вартість курятини. Про це повідомляє галузеве видання The Poultry Site, передає УНН.
Ця вимога пов'язана з намірами асоціації компенсувати витрати на корми. Справа у тому, що Німеччина переживає посуху, наслідком якої стало масове скорочення врожаю. У результаті цього ціни на корми різко зросли.
"Наприклад, пшениця, яка є невід'ємною частиною раціону курчат і індиків, показала підвищення цін у 25%, у порівнянні з попереднім роком", - йдеться в повідомленні.
За даними асоціації, вартість кормів буде продовжувати рости. Виробники не в силах компенсувати і без того високі витрати на корми. У зв'язку з цим в Німеччині вирішили перекласти фінансовий тягар на плечі споживача.
"Роздрібні торговці повинні збільшити вартість курятини. А споживачі повинні підготуватися до того, що вартість м'яса птиці зросте", - заявили пташники.
Відзначимо, що витрати на виробництво тваринницької продукції ростуть не лише у Німеччині. Наприклад, в Україні цей показник всього за рік збільшився на 17,1%. Але на відміну від німців, українським виробникам м'яса птиці поки вдається стримувати зростання цін на курятину. Згідно з даними Держстатистики, з початку року в Україні вартість курячої тушки збільшилася всього на 4 коп. - до 54,9 грн за кілограм продукту. У той же час куряче філе з початку року подешевшало на 59 коп. на кілограмі продукту. Сьогодні українці купують куряче філе в середньому по 90,8 грн за кілограм.
Вітчизняні експерти пояснюють цінову політику пташників розміром торішніх дотацій. Тоді найбільші виробники продукту отримали досить вагомі суми держпідтримки. Це і дозволило стабілізувати ціни на курятину.
Якою буде ситуація цього року - поки не відомо. Але з урахуванням того, що найбільший в Україні виробник курятини - компанія "Миронівський хлібопродукт" отримає в цьому році мізерні дотації на рівні 8% від загальної суми, прогнозувати стабільність цін на м'ясо птиці поки не доводиться.
"Ми не виключаємо розвитку ситуації, коли восени буде спостерігатися зростання відпускних і споживчих цін на тваринницьку продукцію", - повідомив УНН директор Асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко.