Німців закликали готуватися до суттєвого подорожчання курятини

Ця вимога пов'язана з намірами асоціації компенсувати витрати на корми. Справа у тому, що Німеччина переживає посуху, наслідком якої стало масове скорочення врожаю. У результаті цього ціни на корми різко зросли.

"Наприклад, пшениця, яка є невід'ємною частиною раціону курчат і індиків, показала підвищення цін у 25%, у порівнянні з попереднім роком", - йдеться в повідомленні.

За даними асоціації, вартість кормів буде продовжувати рости. Виробники не в силах компенсувати і без того високі витрати на корми. У зв'язку з цим в Німеччині вирішили перекласти фінансовий тягар на плечі споживача.

"Роздрібні торговці повинні збільшити вартість курятини. А споживачі повинні підготуватися до того, що вартість м'яса птиці зросте", - заявили пташники.

Відзначимо, що витрати на виробництво тваринницької продукції ростуть не лише у Німеччині. Наприклад, в Україні цей показник всього за рік збільшився на 17,1%. Але на відміну від німців, українським виробникам м'яса птиці поки вдається стримувати зростання цін на курятину. Згідно з даними Держстатистики, з початку року в Україні вартість курячої тушки збільшилася всього на 4 коп. - до 54,9 грн за кілограм продукту. У той же час куряче філе з початку року подешевшало на 59 коп. на кілограмі продукту. Сьогодні українці купують куряче філе в середньому по 90,8 грн за кілограм.

Вітчизняні експерти пояснюють цінову політику пташників розміром торішніх дотацій. Тоді найбільші виробники продукту отримали досить вагомі суми держпідтримки. Це і дозволило стабілізувати ціни на курятину.

Якою буде ситуація цього року - поки не відомо. Але з урахуванням того, що найбільший в Україні виробник курятини - компанія "Миронівський хлібопродукт" отримає в цьому році мізерні дотації на рівні 8% від загальної суми, прогнозувати стабільність цін на м'ясо птиці поки не доводиться.

"Ми не виключаємо розвитку ситуації, коли восени буде спостерігатися зростання відпускних і споживчих цін на тваринницьку продукцію", - повідомив УНН директор Асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко.