Немцев призвали готовиться к существенному подорожанию курятины

Данное требование связано с намерениями ассоциации компенсировать расходы на корма. Дело в том, что Германия переживает засуху, следствием которой стало массовое сокращение урожая. В результате этого цены на корма резко возросли.

"Например, пшеница, которая является неотъемлемой частью рациона цыплят и индейки, показала повышение цен в 25%, по сравнению с предыдущим годом", - говорится в сообщении.

По данным ассоциации, стоимость кормов будет продолжать расти. Производители не в силах компенсировать и без того высокие затраты на корма. В связи с этим в Германии решили переложить финансовый груз на плечи потребителя.

"Розничные торговцы должны увеличить стоимость курятины. А потребители должны подготовиться к тому, что стоимость мяса птицы вырастет", - заявили птичники.

Отметим, что затраты на производство животноводческой продукции растут не только в Германии. К примеру, в Украине этот показатель всего за год увеличился на 17,1%. Но в отличии от немцев, украинским производителям мяса птицы пока удается сдерживать рост цен на курятину. Согласно данным Госстатистики, с начала года в Украине стоимость куриной тушки увеличилась всего на 4 коп. - до 54,9 грн за килограмм продукта. В то же время куриное филе с начала года подешевело на 59 коп. на килограмме продукта. Сегодня украинцы покупают куриное филе в среднем по 90,8 грн за килограмм.

Отечественные эксперты объясняют ценовую политику птичников размером прошлогодних дотаций. Тогда крупнейшие производители продукта получили достаточно весомые суммы господдержки. Это и позволило стабилизировать цены на курятину.

Какой будет ситуация в этом году - пока не известно. Но с учетом того, что крупнейший в Украине производитель курятины - компания "Мироновский хлебопродукт" получит в этом году мизерные дотации на уровне 8% от общей суммы, прогнозировать стабильность цен на мясо птицы пока не приходится.

"Мы не исключаем развития ситуации, когда осенью будет наблюдаться рост отпускных и потребительских цен на животноводческую продукцию", - сообщил УНН директор Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко.