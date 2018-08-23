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Немцев призвали готовиться к существенному подорожанию курятины

Киев • УНН

 • 9933 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Немецкая ассоциация производителей мяса птицы (ZDG) требует от розничных торговцев увеличить стоимость курятины. Об этом сообщает отраслевое издание The Poultry Site, передает УНН.

Немцев призвали готовиться к существенному подорожанию курятины

Данное требование связано с намерениями ассоциации компенсировать расходы на корма. Дело в том, что Германия переживает засуху, следствием которой стало массовое сокращение урожая. В результате этого цены на корма резко возросли.

"Например, пшеница, которая является неотъемлемой частью рациона цыплят и индейки, показала повышение цен в 25%, по сравнению с предыдущим годом", - говорится в сообщении.

По данным ассоциации, стоимость кормов будет продолжать расти. Производители не в силах компенсировать и без того высокие затраты на корма. В связи с этим в Германии решили переложить финансовый груз на плечи потребителя.

"Розничные торговцы должны увеличить стоимость курятины. А потребители должны подготовиться к тому, что стоимость мяса птицы вырастет", - заявили птичники.

Отметим, что затраты на производство животноводческой продукции растут не только в Германии. К примеру, в Украине этот показатель всего за год увеличился на 17,1%. Но в отличии от немцев, украинским производителям мяса птицы пока удается сдерживать рост цен на курятину. Согласно данным Госстатистики, с начала года в Украине стоимость куриной тушки увеличилась всего на 4 коп. - до 54,9 грн за килограмм продукта. В то же время куриное филе с начала года подешевело на 59 коп. на килограмме продукта. Сегодня украинцы покупают куриное филе в среднем по 90,8 грн за килограмм.

Отечественные эксперты объясняют ценовую политику птичников размером прошлогодних дотаций. Тогда крупнейшие производители продукта получили достаточно весомые суммы господдержки. Это и позволило стабилизировать цены на курятину.

Какой будет ситуация в этом году - пока не известно. Но с учетом того, что крупнейший в Украине производитель курятины - компания "Мироновский хлебопродукт" получит в этом году мизерные дотации на уровне 8% от общей суммы, прогнозировать стабильность цен на мясо птицы пока не приходится.

"Мы не исключаем развития ситуации, когда осенью будет наблюдаться рост отпускных и потребительских цен на животноводческую продукцию", - сообщил УНН директор Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко.

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