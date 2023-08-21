Німецькі урядовці пообіцяли сприяти Україні у розвитку аграрної галузі та підготовці вступу до ЄС — Мінагрополітики
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Німецькі урядовці пообіцяли сприяти Україні у розвитку аграрної галузі та підготовці вступу нашої країни до Європейського Союзу. Про це заявив новопризначений Надзвичайний Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Мартін Єґер на зустрічі із міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським. Про перебіг зустрічі повідомили у пресслужбі аграрного відомства, пише УНН.
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“Микола Сольський привітав Мартіна Єґера з призначенням, зазначивши, що між Україною і Німеччиною конструктивна і тісна співпраця. Зокрема, з міністерством сільського господарства Німеччини, і Україна цінує це.
Мартін Єґер подякував за привітання та запевнив у повній підтримці України, зміцненні співпраці і готовності німецького уряду й надалі посилювати допомогу, зокрема в аграрній галузі та підготовці вступу України до Європейського Союзу”, — розповіли про деталі зустрічі в Мінагрополітики.
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Деталі
Під час зустрічі сторони обговорили нагальне питання експорту української сільськогосподарської продукції, та подальшу співпрацю України та Німеччини в аграрній сфері.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, про те що Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги, що включає високоточні керовані боєприпаси та інше військове обладнання.