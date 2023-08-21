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Немецкие чиновники пообещали содействовать Украине в развитии аграрной отрасли и подготовке вступления в ЕС - Минагрополитики

Киев • УНН

 • 1345049 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Немецкие чиновники пообещали содействовать Украине в развитии аграрной отрасли и подготовке вступления нашей страны в Европейский Союз. Об этом заявил новоназначенный Чрезвычайный Уполномочный Посол Федеративной Республики Германия в Украине Мартин Егер на встрече с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским. О ходе встречи сообщили в пресс-службе аграрного ведомства, пишет УНН.

Цитата

“Николай Сольский поздравил Мартина Егера с назначением, отметив, что между Украиной и Германией конструктивное и тесное сотрудничество. В частности, с министерством сельского хозяйства Германии, и Украина ценит это.

Мартин Егер поблагодарил за поздравления и заверил в полной поддержке Украины, укреплении сотрудничества и готовности немецкого правительства и в дальнейшем усиливать помощь, в частности в аграрной отрасли и подготовке вступления Украины в Европейский Союз”, — рассказали о деталях встречи в Минагрополитики.

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Детали

Во время встречи стороны также обсудили насущный вопрос экспорта украинской сельскохозяйственной продукции, и дальнейшее сотрудничество Украины и Германии в аграрной сфере.

Напомним

Ранее УНН писал, о том что Германия передала Украине новую партию военной помощи, включающую высокоточные управляемые боеприпасы и другое военное оборудование.

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