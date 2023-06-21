Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Україна отримала значну військову допомогу від Німеччини, яка включає високоточні керовані боєприпаси та інше військове обладнання. Про йе йдеться на сайті уряду Німеччини, передає УНН.
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Згідно з повідомленням, розміщеним на офіційному сайті німецького уряду нова партія допомоги включає в себе 155-мм високоточні керовані снаряди та тисячу 155-мм артилерійських снарядів, два тягачі MAN HX81 з колісною формулою 8х8 та напівпричепи і 6 автомобілів охорони кордону.
Крім того, було оголошено про майбутнє постачання невизначеної кількості ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot.
Нагадаємо
На минулому тижні, Україна отримала танки для розмінування від Німеччини.
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