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Германия передала Украине новую партию военной помощи

Киев • УНН

 • 2722085 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Украина получила значительную военную помощь от Германии, которая включает высокоточные управляемые боеприпасы и другое военное оборудование. Об этом говорится на сайте правительства Германии, передает УНН.

Германия передала Украине новую партию военной помощи

Детали

Согласно сообщению, размещенному на официальном сайте немецкого правительства новая партия помощи включает в себя 155-мм высокоточные управляемые снаряды и тысячу 155-мм артиллерийских снарядов, два тягача MAN HX81 с колесной формулой 8х8 и полуприцепы, а также 6 автомобилей охраны границы.

Кроме того, было объявлено о предстоящей поставке неопределенного количества ракет к зенитно-ракетным комплексам Patriot.

Напомним

На прошлой неделе, Украина получила танки для разминирования от Германии.

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