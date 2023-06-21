Германия передала Украине новую партию военной помощи

Детали

Согласно сообщению, размещенному на официальном сайте немецкого правительства новая партия помощи включает в себя 155-мм высокоточные управляемые снаряды и тысячу 155-мм артиллерийских снарядов, два тягача MAN HX81 с колесной формулой 8х8 и полуприцепы, а также 6 автомобилей охраны границы.

Кроме того, было объявлено о предстоящей поставке неопределенного количества ракет к зенитно-ракетным комплексам Patriot.

Напомним

На прошлой неделе, Украина получила танки для разминирования от Германии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Германия предоставит Украине 381 млн евро на гуманитарную помощь