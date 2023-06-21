Германия передала Украине новую партию военной помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Украина получила значительную военную помощь от Германии, которая включает высокоточные управляемые боеприпасы и другое военное оборудование. Об этом говорится на сайте правительства Германии, передает УНН.
Детали
Согласно сообщению, размещенному на официальном сайте немецкого правительства новая партия помощи включает в себя 155-мм высокоточные управляемые снаряды и тысячу 155-мм артиллерийских снарядов, два тягача MAN HX81 с колесной формулой 8х8 и полуприцепы, а также 6 автомобилей охраны границы.
Кроме того, было объявлено о предстоящей поставке неопределенного количества ракет к зенитно-ракетным комплексам Patriot.
Напомним
На прошлой неделе, Украина получила танки для разминирования от Германии.
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