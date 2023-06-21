Німеччина надасть Україні 381 млн євро на гуманітарну допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Німеччина надасть Україні додаткові 381 мільйон євро на гуманітарну допомогу в 2023 році. Про це заявила під час виступу на міжнародній Конференції з питань відновлення України (URC 2023) у Лондоні у середу міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, інформує УНН.
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"Німеччина надасть Україні додаткову підтримку з додатковими 381 мільйоном євро на гуманітарну допомогу у 2023 році на все: від генераторів до їжі та наметів для тих, хто нещодавно покинув або втратив домівку", - сказала Бербок.
Доповнення
На конференції у Лондоні 21 червня:
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- США оголосили новий пакет допомоги Україні на 1,3 млрд доларів.
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- Велика Британія оголосила про допомогу Україні на 3 млрд доларів.
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- ЄС запропонував новий фінансовий інструмент для підтримки відбудови України обсягом 50 млрд євро (близько 54,5 млрд дол.).
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