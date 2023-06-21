Німеччина надасть Україні 381 млн євро на гуманітарну допомогу

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"Німеччина надасть Україні додаткову підтримку з додатковими 381 мільйоном євро на гуманітарну допомогу у 2023 році на все: від генераторів до їжі та наметів для тих, хто нещодавно покинув або втратив домівку", - сказала Бербок.

Доповнення

На конференції у Лондоні 21 червня: