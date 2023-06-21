Германия предоставит Украине 381 млн евро на гуманитарную помощь
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Германия предоставит Украине дополнительные 381 миллион евро на гуманитарную помощь в 2023 году. Об этом заявила во время выступления на международной Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2023) в Лондоне в среду министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, информирует УНН.
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"Германия предоставит Украине дополнительную поддержку с дополнительными 381 миллионом евро на гуманитарную помощь в 2023 году на все: от генераторов до еды и палаток для тех, кто недавно покинул или потерял дом", - сказала Бербок.
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На конференции в Лондоне 21 июня: