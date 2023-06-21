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Германия предоставит Украине 381 млн евро на гуманитарную помощь

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Германия предоставит Украине дополнительные 381 миллион евро на гуманитарную помощь в 2023 году. Об этом заявила во время выступления на международной Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2023) в Лондоне в среду министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, информирует УНН.

Германия предоставит Украине 381 млн евро на гуманитарную помощь

Цитата

"Германия предоставит Украине дополнительную поддержку с дополнительными 381 миллионом евро на гуманитарную помощь в 2023 году на все: от генераторов до еды и палаток для тех, кто недавно покинул или потерял дом", - сказала Бербок.

Дополнение

На конференции в Лондоне 21 июня:

  • США объявили новый пакет помощи Украине на 1,3 млрд долларов.
  • Великобритания объявила о помощи Украине на 3 млрд долларов.
  • ЕС предложил новый финансовый инструмент для поддержки восстановления Украины в размере 50 млрд евро (около 54,5 млрд долл.).
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