Германия предоставит Украине 381 млн евро на гуманитарную помощь

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"Германия предоставит Украине дополнительную поддержку с дополнительными 381 миллионом евро на гуманитарную помощь в 2023 году на все: от генераторов до еды и палаток для тех, кто недавно покинул или потерял дом", - сказала Бербок.

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На конференции в Лондоне 21 июня: