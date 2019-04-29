Німецька опозиція в Бундестазі запропонує Меркель нову ініціативу щодо України

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Задля врегулювання конфлікту на Донбасі фракція вільних демократів у Бундестазі планує внести нову ініціативу. Вони сподіваються здобути підтримку для неї і з боку партій урядової коаліції. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW і Bild.

Фракція Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) планує внести у Бундестаг проект нової ініціативи щодо розв'язання конфлікту на Донбасі.

За даними журналістів Bild, нова ініціатива називається "Мир в Україні потребує нового імпульсу". Документ містить 12 пунктів й отримав підтримку всіх членів фракції ВДП, яка перебуває в опозиції до уряду, який сформували консерватори та соціал-демократи.

Очікується, що ініціативу внесуть на розгляд Бундестагу через один пленарний тиждень. За словами авторки проекту ініціативи Ренати Альт (Renata Alt), обрання президентом України Володимира Зеленського та членство Німеччини в Раді Безпеки ООН є головними факторами для того, щоб надати мирним переговорам навколо Донбасу "нового поштовху".

Вільні демократи вважають, що Бундестаг разом з фракцією ВДП має вимагати від уряд ФРН розробити до мінських домовленостей додатковий план дій з обов'язковими термінами, зазначається в ініціативі. Крім того, цей додатковий план дій має також містити стимули, що заохочували б до виконання, та конкретні наслідки в разі його недотримання. Як Росії, так і Україні потрібно втілювати в життя зроблені в мінських угодах обіцянки, кажуть у ВДП.

Окрім того, уряд ФРН всередині ЄС має просувати "новий або ж додатковий цивільно-поліцейський компонент місії ООН". Він має першочергово перебрати на себе суверенні повноваження у співпраці з місцевими українськими органами безпеки. Щодо наявних на сьогодні спостережних та інших місій за участі ЄС, приміром EUAM (місія ЄС задля реформи українського сектора безпеки), то їх слід значно розширити, зазначається в ініціативі.

Також уряду ФРН варто було б розробити та представити на розгляд Ради Безпеки ООН новий план мирного врегулювання на Донбасі. Серед іншого цей план мирного врегулювання передбачатиме виведення військ з Донбасу, а також заміну й розпуск "урядів" самопроголошених "народних республік" у Донецьку та Луганську. Крім того, сам план також має містити пункт про запровадження на цих територіях цивільної перехідної адміністрації під егідою ООН з чітко прописаним мандатом. Саме ця адміністрація має також підготувати регіон до проведення вільних та незалежних виборів.

"Тепер уряд ФРН має діяти рішуче та надалі всіляко й активно підтримувати Україну. Самої лише підтримки на словах з боку канцлерки ФРН замало. Якщо уряд ФРН справді має серйозні наміри в цьому плані, то йому слід визнати політичні реалії та сприйняти наш додатковий план дій як шлях з нинішнього глухого кута", - сказала Рената Альт у розмові з журналістами Bild.

Хоча партії урядової коаліції в ФРН рідко голосують за ініціативи опозиції, Рената Альт запевнила, що під час дебатів у Бундестазі намагатиметься заручитися підтримкою консерваторів та соціал-демократів.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко змовчав, коли канцлер ФРН Ангела Меркель фактично "кинула" його в питанні Північного потоку-2. Таку думку у коментарі УНН висловив німецький журналіст Борис Райтшустер, коментуючи розвиток співробітництва між країнами після приходу до влади переможця президентських виборів в Україні.

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