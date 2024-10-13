Німеччина може дозволити продаж винищувачів Eurofighter Туреччині
Київ • УНН
Німеччина пом’якшує позицію щодо постачання зброї Туреччиніі. Технічна делегація вже прибула до Туреччини для обговорення деталей можливої угоди.
В останні дні з’явилися ознаки того, що Німеччина, яка тривалий час перешкоджала продажу військового обладнання Туреччині, змінила своє рішення. Про це повідомляє Euronews, передає УНН.
Деталі
Відповідно до інформації, країна схвалила початок технічних переговорів щодо закупівлі 40 бойових літаків Eurofighter Typhoon для Військово-повітряних сил Туреччини.
До Туреччини вже прибула технічна делегація, що складається з експертів з Англії, Італії, Іспанії та Німеччини, які представляють консорціум Eurofighter. Переговори триватимуть близько трьох тижнів і охоплюватимуть багато технічних питань, таких як етапи процесу закупівлі, навчання особового складу та реалізація програм технічного обслуговування.
Якщо Німеччина схвалить угоду, Туреччина планує придбати 24 винищувачі Eurofighter у першому етапі, з подальшим збільшенням кількості до 40 літаків.
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