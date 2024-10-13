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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Германия может разрешить продажу истребителей Eurofighter Турции

Германия может разрешить продажу истребителей Eurofighter Турции

Киев  •  УНН

13 октября 2024, 18:32  •  1290 просмотра

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Германия смягчает позицию по поставкам оружия Турции. Техническая делегация уже прибыла в Турцию для обсуждения деталей возможной сделки.

В последние дни появились признаки того, что Германия, которая длительное время препятствовала продаже военного оборудования Турции, изменила своё решение. Об этом сообщает Euronews, передает УНН.

Детали

Согласно информации, страна одобрила начало технических переговоров по закупке 40 боевых самолетов Eurofighter Typhoon для Военно-воздушных сил Турции.

В Турцию уже прибыла техническая делегация, состоящая из экспертов из Англии, Италии, Испании и Германии, представляющих консорциум Eurofighter. Переговоры продлятся около трех недель и будут охватывать многие технические вопросы, такие как этапы процесса закупки, обучение личного состава и реализация программ технического обслуживания.

Если Германия одобрит сделку, Турция планирует приобрести 24 истребителя Eurofighter на первом этапе, с последующим увеличением количества до 40 самолетов.

Германия при поддержке партнеров предоставит Украине пакет военной помощи на 1,4 млрд евро до конца года - Шольц11 октября 2024, 13:03 • 11945 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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