Німеччина частково легалізує канабіс
Київ • УНН
Парламент Німеччини проголосував за часткову легалізацію канабісу з урахуванням відповідних правил та обмежень.
У Німеччині затвердили часткову легалізацію канабісу. Про це повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.
Деталі
Парламент Німеччини прийняв рішення щодо часткової легалізації канабісу.
За новий закон проголосували 407 депутатів, тоді як 226 представників виступили проти.
Представники правлячих партій переконані, що це рішення сприятиме відповідальному вживанню канабісу, оскільки воно супроводжується відповідними правилами та обмеженнями.
Закон передбачає обмежену доступність наркотику та встановлює численні норми, що регулюють його використання.
Додамо
За інформацією, німці висловлюють різні думки щодо цієї ініціативи. Згідно з опитуванням, проведеним YouGov, близько 47% респондентів частково або повністю підтримують легалізацію канабісу, тоді як 42% – проти схвалення цього закону.
Німеччина погодила план легалізації канабісу з рекреаційною метою26.10.22, 15:14 • 173842 перегляди