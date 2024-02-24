Германия частично легализует каннабис

В Германии утвердили частичную легализацию каннабиса. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает УНН.

Детали

Парламент Германии принял решение о частичной легализации каннабиса.

За новый закон проголосовали 407 депутатов, тогда как 226 представителей выступили против.

Представители правящих партий убеждены, что это решение будет способствовать ответственному употреблению каннабиса, поскольку оно сопровождается соответствующими правилами и ограничениями.

Закон предусматривает ограниченную доступность наркотика и устанавливает многочисленные нормы, регулирующие его использование.

Добавим

По информации, немцы высказывают разные мнения относительно этой инициативы. Согласно опросу, проведенному YouGov, около 47% респондентов частично или полностью поддерживают легализацию каннабиса, тогда как 42% - против одобрения этого закона.

Германия согласовала план легализации каннабиса в рекреационных целях