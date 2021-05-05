Німеччина заявила про готовність підвищити витрати на оборону до 2% ВВП на фоні "дій Росії"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Німецький федеральний канцлер Ангела Меркель стверджує, що Берлін прихильний зобов'язанням збільшити витрати на оборону до 2% ВВП, особливо на тлі "дій Росії". До того ж, політик вітала відмову США скоротити військовий контингент на території Німеччини. Про це Меркель заявила на брифінгу з нагоди 76-річчя визволення Нідерландів від нацистської окупації, інформує УНН.
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"Ми, як і раніше прихильні підвищенню витрат на оборону в 2% від ВВП. Ця мета була оновлена і пов'язана з обороною в напрямку Росії", - сказала вона.
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Також вона додала, що Берлін цінує, що збройні сили США і далі залишаться в Німеччині.
"Ми вітаємо той факт, що плани по перекиданню не здійснилися", - додала Меркель.
Більш того, Меркель зазначила, що США були і залишаються найважливішим партнером єдиної Європи.
"Це наш природний і незамінний партнер. Тільки разом з США ми можемо брати участь у формуванні глобалізації", - заявила канцлер.
До слова, раніше в Білому домі заявили про готовність США конструктивно взаємодіяти з Росією, якщо вона припинить агресивні дії і риторику. Проте вони залишають за собою право залучати її до відповідальності в разі, якщо Москва не припинить зловмисної діяльності.
Відзначимо, що президент США Джо Байден розраховує на особисту зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним в рамках своєї поїздки в Європу в червні. Можливою темою для розмови двох лідерів, як зазначаться, стане стабілізація відносин двох країн.