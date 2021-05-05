Германия заявила о готовности повысить расходы на оборону до 2% ВВП на фоне "действий России"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Немецкий федеральный канцлер Ангела Меркель утверждает, что Берлин привержен обязательствам увеличить расходы на оборону до 2% ВВП, особенно на фоне "действий России". К тому же, политик приветствовала отказ США сократить военный контингент на территории Германии. Об этом Меркель заявила на брифинге по случаю 76-летия освобождения Нидерландов от нацистской оккупации, информирует УНН.
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"Мы по-прежнему привержены повышению расходов на оборону до 2% от ВВП. Эта цель была обновлена и связанная с обороной в направлении России", - сказала она.
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Также она добавила, что Берлин ценит, что вооруженные силы США и дальше останутся в Германии.
"Мы приветствуем тот факт, что планы по переброске не осуществились", - добавила Меркель.
Более того, Меркель отметила, что США были и остаются важнейшим партнером единой Европы.
"Это наш естественный и незаменимый партнер. Только вместе с США мы можем участвовать в формировании глобализации", - заявила канцлер.
К слову, ранее в Белом доме заявили о готовности США конструктивно взаимодействовать с Россией, если она прекратит агрессивные действия и риторику. Однако они оставляют за собой право привлекать ее к ответственности в случае, если Москва не прекратит злонамеренной деятельности.
Отметим, что президент США Джо Байден рассчитывает на личную встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках своей поездки в Европу в июне. Возможной темой для разговора двух лидеров, как указывается, станет стабилизация отношений двух стран.