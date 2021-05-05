Германия заявила о готовности повысить расходы на оборону до 2% ВВП на фоне "действий России"

КИЕВ. 5 мая. УНН. Немецкий федеральный канцлер Ангела Меркель утверждает, что Берлин привержен обязательствам увеличить расходы на оборону до 2% ВВП, особенно на фоне "действий России". К тому же, политик приветствовала отказ США сократить военный контингент на территории Германии. Об этом Меркель заявила на брифинге по случаю 76-летия освобождения Нидерландов от нацистской оккупации, информирует УНН.