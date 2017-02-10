Німеччина визначила свого учасника на Євробаченні 2017
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. За результатами німецького відбору на Євробачення 2017, участь у голосоуванні якого приймали телеглядачі сусідніх країн, переможцем стала Ізабелла "Левіна" Луїн, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
На завершальному відбірковому турі в Кельні в четвер, 9 лютого, вона витиснула всіх конкурентів і другого фаворита Акселя Файга (Axel Feige).
Глядачі німецького відбіркового туру вперше отримали допомогу від уболівальників "Євробачення" з інших європейських країн.
Ткож глядачі вибрали пісню, яка повинна буде покласти край стражданням Німеччини на "Євробаченні" останніх років: "Perfect Life".
Як повідомляв УНН, другий півфінал національного відбору на Євробачення-2017 відбудеться у найближчу суботу, 11 лютого, о 19:00.