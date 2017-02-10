Германия определила своего участника на Евровидение 2017

На завершающем отборочном туре в Кельне в четверг, 9 февраля, она вытеснила всех конкурентов и второго фаворита Акселя Файга (Axel Feige).

Зрители немецкого отборочного тура впервые получили помощь от болельщиков "Евровидения" из других европейских стран.

Так же зрители выбрали песню, которая должна будет положить конец страданиям Германии на "Евровидении" последних лет: "Perfect Life".

Как сообщал УНН, второй полуфинал национального отбора на Евровидение-2017 состоится в ближайшую субботу, 11 февраля, в 19:00 .