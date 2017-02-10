Німеччина та Україна продовжать співпрацю щодо вдосконалення ДПСУ – А.Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Німеччина та Україна продовжать багаторічну співпрацю з Німецькими колегами з Федеральної поліції стосовно вдосконалення та переоснащення Державної прикордонної служби. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ході зустрічі з Президентом федеральної поліції Німеччини Дітером Романном під час свого дводенного робочого візиту до Берліну, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.
“Цьогорічний бюджет відомства дозволить розвивати службу і забезпечити достойну зарплатню співробітникам. В умовах російської агресії служба зуміла продовжити системне реформування як правоохоронне відомство, але з урахуванням необхідності не лише охорони, а й оборони державного кордону. Державна прикордонна служба України активно співпрацює з Консультативною Місією ЄС (EUAM) та іншими іноземними інституціями. Представники Федеральної поліції ФРН відіграють ключову роль в реалізації проекту Твіннінг “Підтримка Державної прикордонної служби України у подальшому запровадженні принципів інтегрованого управління кордонами, зокрема у сфері перевірки документів та виявлення викрадених автомобілів”. — повідомив очільник МВС.
Зазначається, що суттєвим є також внесок експертів Федеральної поліції ФРН до розробки Національної стратегії Інтегрованого управління кордонами. Новаторський підхід європейських колег дав змогу запровадити новітню модель створення “інтелектуального кордону”.
Наразі, що вже завершено стратегічне планування розвитку Державної прикордонної служби України на період до 2020 року та виконано всі заходи, передбачені планом лібералізації ЄС візового режиму для України.
Як повідомляв УНН, голова Держприкордонслужби Віктор Назаренко повідомив у грудні 2016, що Державна прикордонна служба України вважає своїм головним здобутком за рік те, що в умовах постійного впливу гібридної російської агресії зуміла продовжити системний розвиток у рамках загальної реформи сектору безпеки і оборони та практично завершити стратегічне планування розвитку служби до 2020 року.