Германия и Украина продолжат сотрудничество по совершенствованию ГПСУ - А.Аваков

"Бюджет ведомства в этом году позволит развивать службу и обеспечить достойную зарплату сотрудникам. В условиях российской агрессии служба сумела продолжить системное реформирование как правоохранительное ведомство, но с учетом необходимости не только охраны, но и обороны государственной границы. Государственная пограничная служба Украины активно сотрудничает с Консультативной Миссией ЕС (EUAM) и другими иностранными институтами. Представители Федеральной полиции ФРГ играют ключевую роль в реализации проекта Твиннинг "Поддержка Государственной пограничной службы Украины в дальнейшем внедрении принципов интегрированного управления границами, в частности в сфере проверки документов и обнаружения угнанных автомобилей", — сообщил глава МВД.

Отмечается, что существенным является вклад экспертов Федеральной полиции ФРГ в разработку Национальной стратегии Интегрированного управления границами. Новаторский подход европейских коллег позволил внедрить новейшую модель создания "интеллектуального границы".

Сейчас уже завершено стратегическое планирование развития Государственной пограничной службы Украины на период до 2020 года и выполнены все мероприятия, предусмотренные планом либерализации ЕС визового режима для Украины.

Как сообщал УНН, глава Госпогранслужбы Виктор Назаренко сообщил в декабре 2016 года, что Государственная пограничная служба Украины считает своим главным достижением за год то, что в условиях постоянного воздействия гибридной российской агрессии сумела продолжить системное развитие в рамках общей реформы сектора безопасности и обороны и практически завершить стратегическое планирования развития службы до 2020 года.