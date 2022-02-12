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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Німеччина скорочує персонал посольства у Києві

Німеччина скорочує персонал посольства у Києві

Київ • УНН

 • 18895 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Німеччина скорочує персонал посольства у Києві, але залишає його відкритим, при цьому також переносить генконсульство з Дніпра до Львова, заявила голова німецького МЗС Анналена Бербок, яку цитує МЗС ФРН, пише УНН.

Цитата:

"Я вирішила посилити вже вжиті заходи щодо запобігання кризам. Наразі у Міністерстві закордонних справ йде нарада з відповідними відомствами та органами безпеки для реалізації цих рішень. Ми залишимо наше посольство у Києві відкритим, але скоротимо дипломатичний персонал, який там розміщено. Наше генеральне консульство,.. що базується у Дніпрі з 2014 року, буде тимчасово переведено до Львова", - повідомила Бербок, яку цитує МЗС ФРН.

Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини також видало попередження щодо поїздок в Україну.

"Німців, які там залишаються, просять розглянути питання про виїзд з країни", - вказали у МЗС ФРН.

Раніше

10 лютого президент США Джо Байден закликав усіх американців, які залишаються в Україні, виїхати з країни на тлі російської загрози. Після закликів США до своїх громадян швидше покинути Україну - низка країн наслідували їхній приклад.

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