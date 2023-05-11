Німеччина пропонує активніше боротися з перепродажем товарів з ЄС до рф - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Уряд Німеччини пропонує активніше боротися з перепродажем товарів з Європейського Союзу до росії. Згідно з пропозицією, треті країни при купівлі певних товарів мають обіцяти не експортувати їх надалі до країни-агресора, заявив під час переговорів у Брюсселі посол ФРН у ЄС. Про це інформує УНН, посилаючись на Spiegel.
Деталі
Пропозиція також передбачає, що імпортери повинні письмово запевнити, що будуть перепродавати ці товари іншим компаніям лише за умови підписання пункту "Не для росії". Як розповіли джерела у колах Євросоюзу, такі правила могли б поширюватися насамперед на перепродаж товарів, які можуть бути використані не тільки в цивільних, а й у військових цілях, наприклад приладів нічного бачення та дронів.
Зазначається, що підґрунтям німецької пропозиції є поточні переговори щодо одинадцятого пакета санкцій проти росії, спрямований на боротьбу з обходом уже встановлених обмежень. Зокрема, Єврокомісія пропонує створити юридичну можливість обмеження експорту окремих товарів до певних третіх країн, через які компанії, ймовірно, оминають санкції. Наприклад, до Китаю, Казахстану, Вірменії, Об'єднаних Арабських Еміратів.
Однак, дипломати розповіли, що не всі країни-члени ЄС позитивно сприймають цю пропозицію. У деяких з них може "не вистачити сміливості чи волі" внести такі країни, як Китай, до такого списку через можливі заходи у відповідь, пише видання. Повідомляється, що інструмент у цьому випадку допоміг би лише, якщо мав стримуючий ефект. Це пов’язано з тим, що для включення кожної країни та кожного продукту в список буде потрібно схвалення всіх 27 держав ЄС.
Нагадаємо
Країни Європейського Союзу в середу, 10 травня, провели перше обговорення нових санкцій у зв'язку з війною рф проти України, які будуть націлені на китайські та іранські фірми і дозволять накласти експортні обмеження щодо третіх країн за порушення існуючих торгових санкцій.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Це великий виклик для ЄС: експерт про боротьбу з обходом росією санкцій