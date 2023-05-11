Германия предлагает активнее бороться с перепродажей товаров из ЕС в рф - СМИ

Детали

Предложение также предусматривает, что импортеры должны письменно заверить, что будут перепродавать эти товары другим компаниям только при условии подписания пункта "Не для россии". Как рассказали источники в кругах Евросоюза, такие правила могли бы распространяться прежде всего на перепродажу товаров, которые могут быть использованы не только в гражданских, но и в военных целях, например приборов ночного видения и дронов.

Отмечается, что основой немецкого предложения являются текущие переговоры по одиннадцатому пакету санкций против россии, направленный на борьбу с обходом уже установленных ограничений. В частности, Еврокомиссия предлагает создать юридическую возможность ограничения экспорта отдельных товаров в определенные третьи страны, через которые компании, вероятно, обходят санкции. Например, в Китай, Казахстан, Армению, Объединенные Арабские Эмираты.

Однако, дипломаты рассказали, что не все страны-члены ЕС положительно воспринимают это предложение. У некоторых из них может "не хватить смелости или воли" внести такие страны, как Китай, в такой список из-за возможных ответных мер, пишет издание. Сообщается, что инструмент в этом случае помог бы только, если бы имел сдерживающий эффект. Это связано с тем, что для включения каждой страны и каждого продукта в список потребуется одобрение всех 27 государств ЕС.

Напомним

Страны Европейского Союза в среду, 10 мая, провели первое обсуждение новых санкций в связи с войной рф против Украины, которые будут нацелены на китайские и иранские фирмы и позволят наложить экспортные ограничения в отношении третьих стран за нарушение существующих торговых санкций.

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