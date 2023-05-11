Германия предлагает активнее бороться с перепродажей товаров из ЕС в рф - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Правительство Германии предлагает активнее бороться с перепродажей товаров из Европейского Союза в россию. Согласно предложению, третьи страны при покупке определенных товаров должны обещать не экспортировать их в дальнейшем в страну-агрессора, заявил во время переговоров в Брюсселе посол ФРГ в ЕС. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Spiegel.
Детали
Предложение также предусматривает, что импортеры должны письменно заверить, что будут перепродавать эти товары другим компаниям только при условии подписания пункта "Не для россии". Как рассказали источники в кругах Евросоюза, такие правила могли бы распространяться прежде всего на перепродажу товаров, которые могут быть использованы не только в гражданских, но и в военных целях, например приборов ночного видения и дронов.
Отмечается, что основой немецкого предложения являются текущие переговоры по одиннадцатому пакету санкций против россии, направленный на борьбу с обходом уже установленных ограничений. В частности, Еврокомиссия предлагает создать юридическую возможность ограничения экспорта отдельных товаров в определенные третьи страны, через которые компании, вероятно, обходят санкции. Например, в Китай, Казахстан, Армению, Объединенные Арабские Эмираты.
Однако, дипломаты рассказали, что не все страны-члены ЕС положительно воспринимают это предложение. У некоторых из них может "не хватить смелости или воли" внести такие страны, как Китай, в такой список из-за возможных ответных мер, пишет издание. Сообщается, что инструмент в этом случае помог бы только, если бы имел сдерживающий эффект. Это связано с тем, что для включения каждой страны и каждого продукта в список потребуется одобрение всех 27 государств ЕС.
Напомним
Страны Европейского Союза в среду, 10 мая, провели первое обсуждение новых санкций в связи с войной рф против Украины, которые будут нацелены на китайские и иранские фирмы и позволят наложить экспортные ограничения в отношении третьих стран за нарушение существующих торговых санкций.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Это большой вызов для ЕС: эксперт о борьбе с обходом россией санкций