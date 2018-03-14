Німеччина планує відмовитися від російського газу

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Німеччина вирішила змінити енергетичну політику. Тепер замість вугілля та газу планують запроваджувати більшу кількість парків з вітрогенераторами. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Політика уряду Ангели Меркель за новим сценарієм буде спрямована на відмову від закупівлі джерел енергетики за кордоном.

Наразі частка вітру, біомаси та сонця у німецькій електроенергетиці складає близько 33-36%, найближчим часом планується збільшити цей показник вдвічі.

За розрахунками вже до 2020 року кількість генеруючої потужності від альтернативних джерел енергії сягатиме 4 ГВт. При цьому використання вугілля різко знизиться, а у 2022 році відключать атомні електростанції.

Також важливим стане створення нової інфраструктури для видобутку зрідженого природнього газу (ЗПГ). Планується прийняти відкладене раніше рішення побудови терміналу з прийому ЗПГ, який може стати конкурентом російському.

Як зазначає видання, це — погана новина для Газпрому, який, обгрунтовуючи, наприклад, необхідність “Північного потоку-2”, виходить з зростаючого або хоча б стабільного енергоспоживання і, зокрема, використання природного газу в Німеччині та в цілому в ЄС.

Як повідомляв УНН, Британія шукає інших постачальників газу в рамках російських санкцій.

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