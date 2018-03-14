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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 39406 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Германия планирует отказаться от российского газа

Германия планирует отказаться от российского газа

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КИЕВ. 14 марта. УНН. Германия решила изменить энергетическую политику. Теперь вместо угля и газа планируют вводить большее количество парков с ветрогенераторами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Политика правительства Ангелы Меркель по новому сценарию будет направлена ​​на отказ от закупки источников энергетики за рубежом.

Сейчас доля ветра, биомассы и солнца в немецкой электроэнергетике составляет около 33-36%, в ближайшее время планируется увеличить этот показатель вдвое.

По расчетам уже к 2020 году количество генерирующей мощности от альтернативных источников энергии достигнет 4 ГВт. При этом использование угля резко снизится, а в 2022 году отключат атомные электростанции.

Также важным станет создание новой инфраструктуры для добычи сжиженного природного газа (СПГ). Планируется принять отложенное ранее решение построения терминала по приему СПГ, который может стать конкурентом российскому.

Как отмечает издание, это — плохая новость для Газпрома, который, обосновывая, например, необходимость “Северного потока-2”, выходит из растущего или хотя бы стабильного энергопотребления и, в частности, использование природного газа в Германии и в целом в ЕС.

Как сообщал УНН, Великобритания ищет других поставщиков газа в рамках российских санкций.

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