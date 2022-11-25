Німеччина має сама вирішувати, чи надавати Україні Patriot – Столтенберг

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«Німеччина надавала сучасні системи протиповітряної оборони Україні. І на зустрічі міністрів закордонних справ наступного тижня я закликатиму союзників посилити підтримку, не в останню чергу в посиленні ППО України. Але рішення щодо конкретних спроможностей залишаються рішеннями національними», – сказав голова Альянсу.

Він зазначив, що іноді країнам потрібно консультуватися з іншими союзниками через угоди про кінцевих споживачів.

«Але врешті-решт, це має ухвалюватися національними урядами», – підкреслив Столтенберґ.

Нагадаємо

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак попросив Німеччину надіслати Україні запропоновані Польщі зенітні ракетні комплекси "Patriot".

Натомість німецький уряд відповів, що обговорить цю пропозицію із союзниками по НАТО.

Американський комплекс MIM-104 "Patriot" створювався як універсальний засіб протиповітряної оборони проти цілей на середніх і великих висотах і для забезпечення протиракетної оборони (ПРО).