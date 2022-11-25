Германия должна сама решать, предоставлять ли Украине Patriot – Столтенберг
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня во время брифинга поприветствовал решение Германии предоставить ПВО Patriot Польше, чтобы усилить ее противовоздушную оборону. Однако он не подтвердил информацию, чтобы передать это вооружение Украине.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
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«Германия предоставляла современные системы противовоздушной обороны Украине. И на встрече министров иностранных дел на следующей неделе я буду призывать союзников усилить поддержку, не в последнюю очередь в усилении ПВО Украины. Но решения по конкретным возможностям остаются национальными решениями», – сказал председатель Альянса.
Он отметил, что иногда странам нужно консультироваться с другими союзниками о соглашении конечных потребителях.
«Но в конце концов, это должно приниматься национальными правительствами», – подчеркнул Столтенберг.
Напомним
Министр обороны Польши Мариуш Блащак попросил Германию отправить Украине предложенные Польше зенитные ракетные комплексы "Patriot".
Немецкое правительство ответило, что обсудит это предложение с союзниками по НАТО.
Американский комплекс MIM-104 "Patriot" создавался как универсальное средство противовоздушной обороны против целей на средних и больших высотах и для обеспечения противоракетной обороны (ПРО).