Германия должна сама решать, предоставлять ли Украине Patriot – Столтенберг

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«Германия предоставляла современные системы противовоздушной обороны Украине. И на встрече министров иностранных дел на следующей неделе я буду призывать союзников усилить поддержку, не в последнюю очередь в усилении ПВО Украины. Но решения по конкретным возможностям остаются национальными решениями», – сказал председатель Альянса.

Он отметил, что иногда странам нужно консультироваться с другими союзниками о соглашении конечных потребителях.

«Но в конце концов, это должно приниматься национальными правительствами», – подчеркнул Столтенберг.

Напомним

Министр обороны Польши Мариуш Блащак попросил Германию отправить Украине предложенные Польше зенитные ракетные комплексы "Patriot".

Немецкое правительство ответило, что обсудит это предложение с союзниками по НАТО.

Американский комплекс MIM-104 "Patriot" создавался как универсальное средство противовоздушной обороны против целей на средних и больших высотах и ​​для обеспечения противоракетной обороны (ПРО).