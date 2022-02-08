Німеччина готова продовжувати фінансувати економічну стабілізацію України - Шольц
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Німеччина готова й надалі виділяти великі суми на економічну стабілізацію України. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц під час спільного брифінгу із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні, передає УНН із посиланням на Reuters.
Цитата:
"Ми забезпечуємо дуже і дуже велику частину фінансової підтримки України... Ми готові продовжувати робити цей внесок", - заявив Шольц.
Він додав, що Німеччина надала Україні близько 2 мільярдів доларів.
Доповнення
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про готовність запровадити санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну.
Окрім того, Шольц помітив у конфлікті навколо України "покращення ситуації, що зростає".
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.
Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.