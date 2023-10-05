Німеччина допомагає у пошуку шляхів для експорту українського зерна – Мінагрополітики

ukru
29 березня, 17:57 • 189246 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 241489 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 211747 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 248536 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 219051 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 175431 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 173649 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 155523 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 462386 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 174055 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.5 м/с
57 %
746 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 117994 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 134281 перегляди
Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

08:53 • 55805 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

09:49 • 86027 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

11:03 • 67576 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 315787 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 462356 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 506048 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 508561 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 412959 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 117994 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 241449 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 153748 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 146311 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 118784 перегляди
Актуальне
Німеччина допомагає у пошуку шляхів для експорту українського зерна – Мінагрополітики

Німеччина допомагає у пошуку шляхів для експорту українського зерна – Мінагрополітики

Київ • УНН

 • 1366342 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Міністр продовольства та сільського господарства Федеративної Республіки Німеччина Джемом Оздемір запевнив, що разом із партнерами допомагатиме Україні протистояти ворогу і розбудовувати нові шляхи експорту. Про це німецький чиновник заявив під час відкриття оновлених українських лабораторій для передекспортного тестування. Слова політика цитує Міністерство аграрної політики та продовольства України, передає УНН.

Цитата

"росія не просто завдає удару по важливій частині економіки України, вона також збільшує голод у світі, щоб розколоти міжнародну спільноту. Українське зерно має життєво важливе значення для багатьох людей і допомагає забезпечити стабільні ринки збуту. Ми допомагаємо створювати альтернативні експортні маршрути, щоб Україна могла доставляти своє зерно туди, де воно вкрай необхідне, а саме в країни глобального півдня. Разом з ЄС та Японією Німеччина вживає заходів для розширення вантажних коридорів та термінальних потужностей для транспортування сільськогосподарських товарів. Ми не дозволимо путіну використовувати голод як зброю", - наголосив Джем Оздемір.

Деталі

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський подякував німецькому колезі за підтримку нашої держави на політичному, економічному і військовому рівнях. Зокрема, й за захист у питанні врегулювання заборони експорту в деякі країни ЄС.

Окремо Сольський висловив вдячність від громадян і аграріїв за системи ППО надані Україні Німеччиною. І додатково подякував Японії та Євросоюзу що приєднались до цієї ініціативи.

В рамках візиту німецького міністра Джема Оздемірома Мінагрополітики відкрили цього дня дві оновлені лабораторії для передекспортного тестування: безпечності харчових продуктів та ветеринарії, а також фітосанітарну лабораторію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Німеччина поставить Києву ППО для захисту зернових шляхів — Bloomberg

Нове обладнання для оснащення цих лабораторій було придбано з допомогою ФАО за кошти урядів Німеччині, Японії та ЄС.

Нове лабораторне обладнання та матеріали прискорять проведення аналізів продукції, що йде на експорт. Це дозволить, зокрема, й проведення повного комплексу випробувань якості сільськогосподарської продукції та надання необхідної документації відповідно до законодавства України й країн-торговельних партнерів.

Проводитимуться хімічні, токсикологічні, молекулярно-генетичні ПЛР, радіологічні тести. За результатами випробувань лабораторії видаватимуть експертний висновок, який є підставою для видачі міжнародного ветеринарного або фітосанітарного сертифікатів.

Потужність лабораторій буде зростати з новим обладнанням та збільшенням кількості персоналу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітикаАгроновини
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,679.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,807.71