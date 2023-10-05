Німеччина допомагає у пошуку шляхів для експорту українського зерна – Мінагрополітики
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Міністр продовольства та сільського господарства Федеративної Республіки Німеччина Джемом Оздемір запевнив, що разом із партнерами допомагатиме Україні протистояти ворогу і розбудовувати нові шляхи експорту. Про це німецький чиновник заявив під час відкриття оновлених українських лабораторій для передекспортного тестування. Слова політика цитує Міністерство аграрної політики та продовольства України, передає УНН.
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"росія не просто завдає удару по важливій частині економіки України, вона також збільшує голод у світі, щоб розколоти міжнародну спільноту. Українське зерно має життєво важливе значення для багатьох людей і допомагає забезпечити стабільні ринки збуту. Ми допомагаємо створювати альтернативні експортні маршрути, щоб Україна могла доставляти своє зерно туди, де воно вкрай необхідне, а саме в країни глобального півдня. Разом з ЄС та Японією Німеччина вживає заходів для розширення вантажних коридорів та термінальних потужностей для транспортування сільськогосподарських товарів. Ми не дозволимо путіну використовувати голод як зброю", - наголосив Джем Оздемір.
Деталі
Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський подякував німецькому колезі за підтримку нашої держави на політичному, економічному і військовому рівнях. Зокрема, й за захист у питанні врегулювання заборони експорту в деякі країни ЄС.
Окремо Сольський висловив вдячність від громадян і аграріїв за системи ППО надані Україні Німеччиною. І додатково подякував Японії та Євросоюзу що приєднались до цієї ініціативи.
В рамках візиту німецького міністра Джема Оздемірома Мінагрополітики відкрили цього дня дві оновлені лабораторії для передекспортного тестування: безпечності харчових продуктів та ветеринарії, а також фітосанітарну лабораторію.
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Нове обладнання для оснащення цих лабораторій було придбано з допомогою ФАО за кошти урядів Німеччині, Японії та ЄС.
Нове лабораторне обладнання та матеріали прискорять проведення аналізів продукції, що йде на експорт. Це дозволить, зокрема, й проведення повного комплексу випробувань якості сільськогосподарської продукції та надання необхідної документації відповідно до законодавства України й країн-торговельних партнерів.
Проводитимуться хімічні, токсикологічні, молекулярно-генетичні ПЛР, радіологічні тести. За результатами випробувань лабораторії видаватимуть експертний висновок, який є підставою для видачі міжнародного ветеринарного або фітосанітарного сертифікатів.
Потужність лабораторій буде зростати з новим обладнанням та збільшенням кількості персоналу.