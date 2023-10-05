Германия помогает в поиске путей для экспорта украинского зерна – Минагрополитики.

КИЕВ. 6 октября. УНН. Министр продовольствия и сельского хозяйства Федеративной Республики Германия Джемом Оздемир заверил, что вместе с партнерами будет помогать Украине противостоять врагу и развивать новые пути экспорта. Об этом немецкий чиновник заявил во время открытия обновленных украинских лабораторий для перед экспортного тестирования. Слова политика цитирует Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, передает УНН.

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