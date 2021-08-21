Німеччина: авіабаза Рамштайн стане основним центром прийому афганців

США хочуть завершити евакуацію до 31 серпня, повідомив, своєю чергою, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Утім, за його словами, деякі країни-члени Альянсу порушують питання щодо подовження цього терміну, щоб вивезти з Афганістану більше людей. Раніше Байден заявляв, що американські військові, які забезпечують евакуацію, можуть залишитися в аеропорту Кабула й довше.

Встановлення влади талібів “Талібан” заявив про встановлення контролю над всією територією Афганістану 15 серпня. Після взяття без бою Кабула таліби оголосили про закінчення війни, лідери руху заявляли, що мають намір відтворити Ісламський емірат Афганістан.