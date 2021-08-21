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В НАТО застерегли "Талібан" від спроб перешкодити евакуації

В НАТО застерегли "Талібан" від спроб перешкодити евакуації

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. НАТО застерегла радикальний ісламістський рух "Талібан" від спроб перешкодити евакуації з Афганістану. З відповідною заявою виступив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг за підсумками відеоконференції глав МЗС країн-учасниць НАТО в п'ятницю, 20 серпня, передає УНН.

Цитата

“Ми очікуємо, що таліби забезпечать всім іноземцям, а також громадянам Афганістану, які хочуть покинути країну, безпечний виїзд”, — сказав він.

Деталі

За словами Столтенберга, безпеку в аеропорту Кабула має вирішальне значення. Генсек НАТО особливо відзначив зусилля Туреччини, США і Великої Британії, спрямовані на підтримання роботи кабульського аеропорту. “Однак найбільшою складністю є забезпечення того, щоб люди могли дістатися до аеропорту і потрапити всередину”, — зазначив глава НАТО.

Нагадаємо

США хочуть завершити евакуацію до 31 серпня, повідомив, своєю чергою, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Утім, за його словами, деякі країни-члени Альянсу порушують питання щодо подовження цього терміну, щоб вивезти з Афганістану більше людей. Раніше Байден заявляв, що американські військові, які забезпечують евакуацію, можуть залишитися в аеропорту Кабула й довше.

Встановлення влади талібів

“Талібан” заявив про встановлення контролю над всією територією Афганістану 15 серпня. Після взяття без бою Кабула таліби оголосили про закінчення війни, лідери руху заявляли, що мають намір відтворити Ісламський емірат Афганістан.

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