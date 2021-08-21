В НАТО застерегли "Талібан" від спроб перешкодити евакуації

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“Ми очікуємо, що таліби забезпечать всім іноземцям, а також громадянам Афганістану, які хочуть покинути країну, безпечний виїзд”, — сказав він.

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За словами Столтенберга, безпеку в аеропорту Кабула має вирішальне значення. Генсек НАТО особливо відзначив зусилля Туреччини, США і Великої Британії, спрямовані на підтримання роботи кабульського аеропорту. “Однак найбільшою складністю є забезпечення того, щоб люди могли дістатися до аеропорту і потрапити всередину”, — зазначив глава НАТО.

Нагадаємо

США хочуть завершити евакуацію до 31 серпня, повідомив, своєю чергою, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Утім, за його словами, деякі країни-члени Альянсу порушують питання щодо подовження цього терміну, щоб вивезти з Афганістану більше людей. Раніше Байден заявляв, що американські військові, які забезпечують евакуацію, можуть залишитися в аеропорту Кабула й довше.