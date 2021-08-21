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В НАТО предостерегли "Талибан" от попыток помешать эвакуации

В НАТО предостерегли "Талибан" от попыток помешать эвакуации

Киев  •  УНН

 • 22060 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. НАТО предостерегла радикальное исламистское движение "Талибан" от попыток помешать эвакуации из Афганистана. С соответствующим заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам видеоконференции глав МИД стран-участниц НАТО в пятницу, 20 августа, передает УНН.

Цитата

“Мы ожидаем, что талибы обеспечат всем иностранцам, а также гражданам Афганистана, которые хотят покинуть страну, безопасный выезд”, — сказал он.

Детали

По словам Столтенберга, безопасность в аэропорту Кабула имеет решающее значение. Генсек НАТО особо отметил усилия Турции, США и Великобритании, направленные на поддержание работы кабульского аэропорта. “Однако наибольшей сложностью является обеспечение того, чтобы люди могли добраться до аэропорта и попасть внутрь”, — отметил глава НАТО.

Напомним

США хотят завершить эвакуацию до 31 августа, сообщил в свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Впрочем, по его словам, некоторые страны-члены Альянса ставят вопрос о продлении этого срока, чтобы вывезти из Афганистана больше людей. Ранее Байден заявил, что американские военные, которые обеспечивают эвакуацию, могут остаться в аэропорту Кабула и дольше.

Установление власти талибов

“Талибан” заявил оустановления контроля над всей территорией Афганистана 15 августа. После взятия без боя Кабула талибы объявили об окончании войны, лидеры движения заявляли, что намерены воссоздать Исламский эмират Афганистан.

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