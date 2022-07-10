"Ніколи не буде общипаної російської курки": в ОП відреагували на окупаційний "герб" Харківщини

Цитата

"У вас скучные лица, вам никто денег не даст", – відповів би класик, побачивши окупаційну версію "герба" Харкова. У москві нічого не знають про харків’ян, якщо думають, що тут можна когось зламати. В України є лише один герб – тризуб. Тут ніколи не буде общипаної російської "курки", – написав Подоляк.

Контекст

Нещодавно російські окупанти презентували "герб" Харківської області для тієї частини регіону, яку їм вдалося захопити.