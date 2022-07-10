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"Ніколи не буде общипаної російської курки": в ОП відреагували на окупаційний "герб" Харківщини

"Ніколи не буде общипаної російської курки": в ОП відреагували на окупаційний "герб" Харківщини

Київ • УНН

 • 230583 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на "герб" Харківської області, який нещодавно презентували російські окупанти. Він зазначив, що в Україні є лише тризуб і ніколи не буде общипаної російської курки. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Подоляка.

Цитата

"У вас скучные лица, вам никто денег не даст", – відповів би класик, побачивши окупаційну версію "герба" Харкова. У москві нічого не знають про харків’ян, якщо думають, що тут можна когось зламати. В України є лише один герб – тризуб. Тут ніколи не буде общипаної російської "курки", – написав Подоляк.

Контекст

Нещодавно російські окупанти презентували "герб" Харківської області для тієї частини регіону, яку їм вдалося захопити.

Українські Національні Новини

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