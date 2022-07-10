"Никогда не будет общипанной российской курицы": в ОП отреагировали на оккупационный "герб" Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на "герб" Харьковской области, который недавно представили российские оккупанты. Он отметил, что в Украине есть только трезубец и никогда не будет общипанной российской курицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Подоляка.
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"У вас скучные лица, вам никто денег не даст", – ответил бы классик, увидев оккупационную версию "герба" Харькова. В москве ничего не знают о харьковчанах, если думают, что здесь можно кого-нибудь сломать. У Украины есть только один герб – трезубец. Здесь никогда не будет общипанной российской "курицы", – написал Подоляк.
Контекст
Недавно российские оккупанты презентовали "герб" Харьковской области для той части региона, которую им удалось захватить.