"Никогда не будет общипанной российской курицы": в ОП отреагировали на оккупационный "герб" Харьковской области

Цитата

"У вас скучные лица, вам никто денег не даст", – ответил бы классик, увидев оккупационную версию "герба" Харькова. В москве ничего не знают о харьковчанах, если думают, что здесь можно кого-нибудь сломать. У Украины есть только один герб – трезубец. Здесь никогда не будет общипанной российской "курицы", – написал Подоляк.

Контекст

Недавно российские оккупанты презентовали "герб" Харьковской области для той части региона, которую им удалось захватить.