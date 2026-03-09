Нічний удар по Запоріжжю: пошкодженно приватний будинок, спалахнула пожежа
Київ • УНН
російські війська атакували Запоріжжя в ніч на 9 березня. Унаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок, за попередніми даними постраждалих немає.
Ворог у ніч на понеділок, 9 березня, завдав удару по Запоріжжю. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.
Деталі
За його словами, внаслідок удару пошкоджений приватний будинок.
Там виникла пожежа. Попередньо, минулося без постраждалих
Нагадаємо
Внаслідок російських обстрілів Запорізької області в ніч на 1 березня загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.
