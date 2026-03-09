Ночной удар по Запорожью: поврежден частный дом, вспыхнул пожар

Враг в ночь на понедельник, 9 марта, нанес удар по Запорожью. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате удара поврежден частный дом.

Там возник пожар. Предварительно, обошлось без пострадавших - рассказал Федоров.

Напомним

В результате российских обстрелов Запорожской области в ночь на 1 марта погиб один человек, еще двое получили ранения.

Атака рф на Запорожье 26 февраля - повреждено учебное заведение, 41 ребенок был в укрытии