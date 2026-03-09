Ночной удар по Запорожью: поврежден частный дом, вспыхнул пожар
Киев • УНН
российские войска атаковали Запорожье в ночь на 9 марта. В результате обстрела поврежден жилой дом, по предварительным данным пострадавших нет.
Враг в ночь на понедельник, 9 марта, нанес удар по Запорожью. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате удара поврежден частный дом.
Там возник пожар. Предварительно, обошлось без пострадавших
Напомним
В результате российских обстрелов Запорожской области в ночь на 1 марта погиб один человек, еще двое получили ранения.
