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Нічний вибух у Євпаторії: з'явився супутниковий знімок на якому видно, як відпрацювали дрони по російскій ППО

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Радіо Свобода опублікувала супутникові знімки компані Planet Labs, яка спеціалізується на щоденному створенні зображень Землі. На світлині видно результати нічних вибухів під Євпаторією. Коли БпЛА вдарили по позиціях російських систем ППО С-400, передає УНН.

Деталі

Знімок отримала російська служба Радіо Свобода. Він зроблений вранці 14 вересня і може підтвердити ураження системи, зазначає видання. 

Доповнення 

Сьогодні вночі у тимчасово окупованій Євпаторії було чутно вибухи. Зазначалось, що безпілотники атакували тимчасово окуповану Євпаторію та були нібито збиті силами ППО росії. Однак одразу стало відомо і про влучання, дим від яких було видно з різних частин міста. 

Згодом стало відомо, що вибухи пролунали у селі Уютне - у тому районі, де розташована військова частина росіян №85683.

У Збройних силах підтвердили знищення російського комплексу ППО «Тріумф» поблизу Євпаторії. Вартість комплексу «земля — повітря» сягає 1,2 мільярда доларів.

росія досі офіційно не повідомляла про знищення свого комплексу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ та ВМС "відмінусували" російський комплекс ППО "Тріумф" біля Євпаторії

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