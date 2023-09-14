Ночной взрыв в Евпатории: появился спутниковый снимок на котором видно, как отработали дроны по российской ПВО

Детали

Снимок получила российская служба Радио Свобода. Он сделан утром 14 сентября и может подтвердить поражение системы, отмечает издание.

Дополнение

Сегодня ночью во временно оккупированной Евпатории были слышны взрывы. Отмечалось, что беспилотники атаковали временно оккупированную Евпаторию и были якобы сбиты силами ПВО россии. Однако сразу стало известно и о попаданиях, дым от которых был виден из разных частей города.

Впоследствии стало известно, что взрывы прогремели в селе Уютное - в том районе, где расположена воинская часть россиян №85683.

ВСУ подтвердили уничтожение российского комплекса ПВО «Триумф» вблизи Евпатории. Стоимость комплекса «земля — воздух» достигает 1,2 миллиарда долларов.

россия до сих пор официально не сообщала об уничтожении своего комплекса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ и ВМС "отминусовали" российский комплекс ПВО "Триумф" возле Евпатории