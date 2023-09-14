Ночной взрыв в Евпатории: появился спутниковый снимок на котором видно, как отработали дроны по российской ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Радио Свобода опубликовала спутниковые снимки компании Planet Labs, которая специализируется на ежедневном создании изображений Земли. На фотографии видны результаты ночных взрывов под Евпаторией. Когда БпЛА ударили по позициям российских систем ПВО С-400, передает УНН.
Детали
Снимок получила российская служба Радио Свобода. Он сделан утром 14 сентября и может подтвердить поражение системы, отмечает издание.
Дополнение
Сегодня ночью во временно оккупированной Евпатории были слышны взрывы. Отмечалось, что беспилотники атаковали временно оккупированную Евпаторию и были якобы сбиты силами ПВО россии. Однако сразу стало известно и о попаданиях, дым от которых был виден из разных частей города.
Впоследствии стало известно, что взрывы прогремели в селе Уютное - в том районе, где расположена воинская часть россиян №85683.
ВСУ подтвердили уничтожение российского комплекса ПВО «Триумф» вблизи Евпатории. Стоимость комплекса «земля — воздух» достигает 1,2 миллиарда долларов.
россия до сих пор официально не сообщала об уничтожении своего комплекса.
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