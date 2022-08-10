Нічні обстріли Миколаєва зі "Смерчів": мер показав наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram показав фото наслідків ворожого обстрілу міста з РСЗВ "Смерч", інформує УНН.
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"Фото з місць обстрілів. Наразі фахівці адміністрації району оглядають усі пошкоджені будівлі. Уже відомо, що їхня кількість збільшилась. Оновлену інформацію про наслідки нічних обстрілів повідомлю вам увечері", – зазначив Сєнкевич.
Нагадаємо
Цієї ночі російські окупанти обстріляли Миколаїв з РСЗВ "Смерч" – відомо про трьох поранених, серед яких 13-річна дівчинка.